التسليم والاستلام بين هيئة رعاية أسر الشهداء وهيئة البحث عن المفقودين

أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء مراسم تسليم واستلام بين الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين والمبتورين والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بناء على قرار المجلس الرئاسي رقم “61” للعام 2020م بعد معالجة اللجنة للقصور السابق الناتج عن فصل الإدارة الفنية عن الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.

وبينت إدارة التواصل أنه حضر مراسم التسليم والاستلام رئيسا الهيئتان محمود مختار الهري، كمال سالم أبوبكر ورئيس اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي برئاسة عبدالمجيد القطروني، وأعضاء لجنة التسليم و الاستلام من ديوان رئاسة الوزراء.

وكان المجلس الرئاسي أصدر القرار رقم “525”، للعام 2018م، بإنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على والمفقودين بديلا عن الإدارة الفنية التابعة للهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.