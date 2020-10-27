ميناء الحريقة يستعد لشحن مليون برميل نفط خام

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، رسو ناقلة النفط “فرونت كورال”، على أرصِفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي.

وأفادت الشركة عبر منصتها الرسمية على موقع فيسبوك بأن الناقلة ستشحن مليون برميل نفط خام، مضيفةً أنها قامت بتقديم الخدمات البحرية لهذه الناقلة.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن رسو ناقلة النفط “نورديك ثندر” على رصيف شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي لشحن مليون برميل نفط خام.

يشار إلى أن الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية تشهد حركة نشطة على صعيد تصدير النفط الخام، وذلك بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ والحقول الآمنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية