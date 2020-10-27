ليبيا الان

خارجية البرلمان تبحث مع مؤسسات المجتمع المدني التطورات السياسية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعضو لجنة الحوار في المغرب المشكلة من قبل مجلس النواب يوسف العقوري، اجتماعا تشاوريا مع ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني بمدينة بنغازي تناول آخر التطورات السياسية وجولات الحوار بمدينة بوزنيقة في المغرب.

أكد العقوري على أهمية هذه الاجتماعات انطلاقا من حرص مجلس النواب على مبدأ الشفافية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في العملية السياسية، مشددا على أهمية أن تتواصل هذه الاجتماعات والحوارات من أجل الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول الحوار السياسي الجاري .

وجدد العقوري شكره لمنظمة قوة الربيع العربي التي نظمت الاجتماع بمقر مركز السلام للبحوث ولدراسات ودعم القرار.

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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