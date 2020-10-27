مركز الرصد درنة يشرع اليوم في حملة السحب العشوائي للعينات

يشرع مركز الرصد الأولي وإدارة الخدمات الصحية في درنة اليوم في تنفيذ حملة سحب العينات العشوائية من العناصر الطبية والطبية المساعدة والمترددين على مركز، سالم ساسي، الواقع بمنطقة الساحل الشرقي، والعيادات المجمعة، محمود الهريش، الواقعة بمنطقة امبخ.

وحسب المكتب الإعلامي للمركز فإن هدف الحملة هو الرصد والكشف العشوائي لأي ناتج من التحاليل السريعة، والاطمئنان على الوضع الصحي بالمدينة .

حيث سيتنقل الفريق إلى الأماكن الحيوية والأكثر تجمعات ومترددين .

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