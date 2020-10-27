نصية: ليس المهم من يحضر الحوار السياسي لكن المهم تحقيق الاتفاق

أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أنه ليس المهم من يحضر الحوار السياسي لكن المهم أن يتم الاتفاق على مسار دستوري واضح يفضي لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال نصية في تغريدة له بموقع “تويتر” “ليس المهم من يحضر الحوار السياسي، ولكن المهم أن يتم الاتفاق على مسار دستوري واضح ومحدد بزمن يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وإلى تحديد واضح لشرعية السلاح واستكمال المرحلة الانتقالية ببرنامج محدد مالياً وإدارياً وزمنياً، ما عدا ذلك هو تكرار لتجارب فاشلة.

وأثار اختيار البعثة الأممية لدى ليبيا للأسماء المشاركة في الحوار السياسي بتونس ردود فعل منتقدة وتساؤلات حول أسس اختيار هذه الأسماء التي تمثل في غالبيتها فصيل سياسي معين دون غيره