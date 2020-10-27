هكذا ردّ محل تجاري بالعاصمة طرابلس على إساءة ماكرون (صور)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ،اليوم الثلاثاء ،صورا من داخل محل تجاري بالعاصمة طرابلس ،وقد وضع صاحبه صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،على علامات التباعد تطبيقا لإجراءات المسافات الآمنة ،وذلك تنديدا بالإساءة لرسول الله ﷺ.

وقد تتالت ردود الفعل التي استنكرت الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تعرض مدرسي فرنسي قبل أسبوع للذبح بيد أحد المتطرفين. بالإضافة إلى هذه الاستنكارات، تعالت أصوات في بعض الدول لمقطعة المنتجات الفرنسية.

وكانت حكومة الوفاق أبدت في وقت سابق ،استنكارها “الشديد”، بشأن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام ،وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها “تستنكر بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي وخطابه الذي يسيء للعلاقات الفرنسية مع العالم الإسلامي ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية وحزبية”.