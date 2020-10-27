المجريسي: المليشيات وصلت إلى أعلى المستويات الحكومية ومن الصعب إخراجهم

رأى المتخصص في الشؤون الليبية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، طارق المجريسي، أن وقف إطلاق النار يعكس إجماعًا دوليًّا على الحاجة إلى تسوية سياسية في ليبيا، لكنه أضاف أن هناك حاجة لمزيد الضغط الدولي على القوى الأجنبية التي تدعم الفصائل الليبية.

وقال المجريسي في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز، إن التعامل مع الميليشيات كان مهمة ضخمة، مؤكدًا أن «لديهم أسلحة ومال واتصالات، وهم مثل المافيا».

وأشار إلى أنهم “في أعلى المستويات الحكومية (في إشارة إلى الوفاق) وإخراجهم من النظام سيكون صعبًا للغاية.. (في بعض البلدات) يشبهون الجيش، لذا إذا أعطيتهم أمرًا ولا يريدون اتباعه، فماذا يمكنك أن تفعل؟!» على حد قوله.

يشار إلى أن مليشيا القوات المساندة لبركان الغضب أعلنت أمس الاثنين، رفضها للحوارات السياسية الجارية وطالبت بإشراكهم فيها