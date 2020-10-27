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جلسة حوارية بسبها حول الإعلام المحلي في زمن كورونا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم الاتحاد النسائي بالجنوب جلسة حوارية حول الإعلام المحلي ومؤسسات المجتمع المدني ومدى تأثرهما بجائحة كورونا في سبها، شارك فيها عدد من الصحفيين المحليين والقانونيين، وناشطات من الحركة النسوية بالمدينة.
وقالت عضو الاتحاد النسائي بالجنوب خديجة الطاهر لقناة ليبيا، إن الجلسة هدفت لمتابعة مدى تأثر الإعلام المحلي بجائحة كورونا التي دخلت في كل تفاصيل حياة سكان المدينة، كما هدفت لخلق أرضية مشتركة بين الإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني المحلية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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