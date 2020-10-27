المجريسي: الميليشيات في ليبيا أصبحوا مافيا أقوى من الدولة

ليبيا – صرَّح المتخصّص في شؤون ليبيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية طارق المجريسي بأن وقف إطلاق النار يأتي دليلًا على الإجماع الدولي على الحاجة إلى التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من الضغط الدولي على القوى الأجنبية التي تدعم الفصائل الليبية.

المجريسي وفي تصريح لصحيقة “فايننشال تايمز الإنجليزية” تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أنّ التعامل مع الميليشيات كان مهمة ضخمة، مؤكّدًا أن لديهم أسلحة وأموالًا واتصالات، وهم مثل المافيا لديهم علاقات على أعلى مستوى في الدولة، وإخراجهم من النظام سيكون صعبًا للغاية، مضيفًا: “فهم في بعض المدن يشبهون الجيش؛ لذا إذا أمرتهم ولم يأتمروا فما الحيلة؟”

وتساءل المجريسي قائلًا: “من سيطلب من الأتراك والروس المغادرة؟ حيث يواصل الأتراك تسيير رحلات جوية يومية”، زاعمًا أن الروس وقوات حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) يبنون هياكل دفاعية على طول الطريق من سرت إلى الجفرة في وسط ليبيا. متسائلًا: “فهل سيتخلون عنه؟”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية