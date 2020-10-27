الأرصاد: رياح قوية على ساحل الخمس ومصراتة مساء اليوم

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن هبوب رياح شمالية غربية قوية مساء اليوم على ساحل الخمس ومصراتة، ورياح شمالية غربية إلى غربية غدا على ساحل بنغازي وشحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأعلن المركز في نشرة الصيد البحري، أن متوسط ارتفاع الموج يتراوح حول المترين على طول الساحل.

وأوضح المركز أن الطقس في الساحل من رأس اجدير إلى سرت كالتالي:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب التي تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة مساء اليوم تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الخمس مصراتة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 متر ومترين، ويصل صباح الغد إلى 2.50 متر على ساحل الخمس مصراتة.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر (24-26) مْ، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

وأفاد المركز أن الطقس في الساحل من الخليج إلى طبرق كالتالي:

تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

الرياح جنوبية شرقية تتحول غدا إلى غربية على ساحل شحات وطبرق، وإلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل غدا إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي وشحات.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر ويصل إلى مترين نهار الغد على ساحل بنغازي وشحات.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر (23-25) مْ، والرؤية جيدة.

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