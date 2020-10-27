صحة الموقتة تطالب مديري المستشفيات والمراكز الطبية بتوفير مستلزمات التشغيل

طالب وزير الصحة في الحكومة الموقتة سعد عقوب مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، والمراكز الطبية والقروية، بتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير الأعمال في المستشفيات والمراكز، من مستلزمات تشغيل وأدوية وتجهيزات طبية ومعدات.

ودعا عقوب، في بيان إلى صرف مخصصات الباب الثاني، المقدمة لهم من وزارة المالية والتخطيط، في البنود المخصصة لها، وتسديد الالتزامات المترتبة على المرافق التابعة لهم.

وحذر البيان من أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو تهاون في صرف هذه المخصصات ضد المخالفين، وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.

وتواجه غالبية المراكز الطبية مصاعب وعراقيل، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار القطاع الصحي المتهالك أساسًا؛ بعد الانجرار خلف المماحكات السياسية والمناصب وإهمال تلبية احتياجات المواطن اليومية

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