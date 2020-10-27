مديرية أمن شحات تحذر من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفالات

حذرت مديرية أمن شحات من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وحثت المديرية أولياء الأمور على تشديد الرقابة على الأبناء الذين يقبلون على شرائها، لتجنيبهم الحوادث المؤسفة.

وأوضح الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم أن هذه الألعاب لا تشكل خطرا على مستخدميها من الصغار فقط، بل تطول الموجودين في محيط استعمالها لما قد تسببه من حروق وتشوهات مختلفة، تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما تحدث أضرارا في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.

وناشد بوأكريم الأهالي ضرورة التعاون والتجاوب مع إرشادات التوعية، والابتعاد عن المواد التي تضر أفراد المجتمع .

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