“التعاون المشترك” يجمع سرت للنفط وجمرك البريقة

بحث رئيس مجلس الإدارة بشركة سرت للنفط والغاز مسعود سليمان موسى رفقة مدير مركز جمرك البريقة منصور الزوي العديد من النقاط المشتركة وسبل التعاون المشترك بين الطرفين.

وتضمن الاجتماع مناقشة إجراءات التخليص الجمركي والتصدير المؤقت للمحركات التوربينية وحركة النواقل التابعة لشركة سرت للنفط، وخلص الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تذليل الصعاب وحل مختلف المشاكل التي تواجه سير العمل بين الطرفين.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر شركة سرت للنفط والغاز المدير العام للإدارة العامة للخدمات المكلف فرج ميلاد والمدير العام للإدارة العامة للمواد المكلف.

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