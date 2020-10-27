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“التسهيلات المالية” يبحث التنسيق بشأن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية التابع لوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق بلقاسم السويدي، في الاجتماع التقابلي السادس والموسّع لفعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الاستعدادات والتجهيزات للاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وإسهام الجهات العامة والخاصة والمنظمات الدولية لإنجاح هذا الأسبوع.

واستعرض المجتمعون في هذا الاجتماع آلية التنسيق مع الجهات المستهدفة للمشاركة في تنفيذ الفعاليات في مختلف المدن والمناطق، وكذلك تحديد الجهات المستهدفة بالدعم والرعاية لتنفيذ فعاليات الأسبوع.

وشارك في الاجتماع المُوسّع كلّ من رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية لوزارة العمل والتأهيل ومندوبين عن الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وديوان مجلس الوزراء ومشروع الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص الليبي بمنظمة خبراء فرنسا، ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة والمنظمة الوطنية للشباب الليبي، إضافة إلى عدد من المنظمات المهتمة بمجالات التعليم التقني والشباب والثقافة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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