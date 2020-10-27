عاصفة فجائية تضرب عدد من أحياء طرابلس

ضربت عاصفة فجائية، مساء اليوم الثلاثاء، عدد من أحياء العاصمة طرابلس مصحوبة بالأمطار ما تسبب اقتلاع أشجار النخيل وسقوطها على الطريق العامة وإلحاق أضرار بممتلكات عدد من المواطنين الخاصة.

وأهاب مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطريق العام إثر نزول الأمطار على العاصمة، متمنيا السلامة للجميع، بحسب تنويه نشرته مديرية الأمن عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة، كما حذر من رياح شمالية غربية قوية مساء اليوم تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وهيئة السلامة الوطنية تناشد المواطنين بإزالة كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المنازل والشرف وعدم ترك الأطفال بمفردهم خارج المنزل.

ونشرته هيئة السلامة الوطنية في طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك» إرشادات خاصة للمواطنين بشأن الوقاية من الصواعق الجوية والتعامل أثناء هطول الأمطار.

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