وزيرا الخارجية الروسي والتركي يبحثان آخر تطورات الأزمة الليبية

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، لبحث آخر التطورات في الأزمة ليبيا.

وحسب قناة «TRT» التركية، تطرق الاتصال الهاتفي كذلك إلى التطورات الأخيرة في سورية وإقليم قره باغ.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الإثنين، إن بلاده تعمل مع تركيا على تسوية النزاع في ليبيا وتحقيق الإصلاح السياسي، على الرغم من أن «هناك اختلافًا بشكل خطير في مناهجنا لعدد من المسائل الإقليمية الجدلية».

وبدأت عشرات الشخصيات الليبية، أمس الإثنين، حوارًا سياسيًّا عبر دوائر الاتصال المغلقة، بإشراف الأمم المتحدة، بعد أيام قليلة من إعلان وقف دائم لإطلاق النار.

والمحادثات هي الأولى في إطار منتدى الحوار الذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الأخيرة بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية، حسب وكالة الأنباء «فرانس برس».