العقوري يبحث مع مؤسسات المجتع المدني في بنغازي التطورات السياسية

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بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعضو لجنة الحوار في المغرب المشكلة من قبل مجلس النواب يوسف العقوري مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بنغازي آخر التطورات السياسية.

واستعرض العقوري خلال الاجتماع التشاوري اليوم الثلاثاء جولات الحوار التي جرت في مدينة بوزنيقة في المملكة المغربية.

وأكد رئيس اللجنة على أهمية هذه الاجتماعات انطلاقا من حرص مجلس النواب على مبدأ الشفافية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في العملية السياسية.

وشدد العفوري على أهمية أن تتواصل هذه الاجتماعات والحوارات من أجل الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول الحوار السياسي الجاري.