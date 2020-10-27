البدري: صعوبة الأزمة الليبية في التدخلات الخارجية

قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة المؤقتة، عبدالسلام البدري، الثلاثاء، إنه إذا قام المجتمع الدولي بإخراج المرتزقة والدول الأجنبية من ليبيا بعد الاتفاق على ذلك خلال مفاوضات 5+5 فهذا مبشر جدا.

وأكد البدري في تصريحات إعلامية، أن الليبيين لن يقبلوا أن تصرف أموالهم علي مرتزقة وعلي صراعات دولية لا علاقة لهم بها، مضيفا أن الليبيين ليس بحاجة بأن تدار المعارك لحساب جهات أخري علي الأرضي الليبية.

وأوضح البدري أن الولايات المتحدة بدأت تشعر بأهمية ليبيا، مضيفا أن الإدارة الامريكية ترعى حاليا الأزمة الليبية وتحاول حلها، معربا عن أمله في أن تكلل جهود واشنطن من أجل إنهاء الحرب في البلاد.

وأشار البدري إلى أن من يقوموا بالتخريب وعرقلة العمل في اتجاه السلام مدفوعين من قبل قوة أجنبية، مؤكدا أن هناك من يريد الحرب ويريد استمراره للاستفاد منها وهناك من يريد السلم والسلام وهؤلاء غالبية الليبيين.

وشدد البدري على أنه لا يوجد أي مبرر من الصراع بين الأطراف الليبية علي الإطلاق

وأضاف البدري أن مسودة الدستور المعدة معيبة، مشيرا إلى أنها معده من أجل خدمة فكر سياسي معين.

وأكد البدري أن قبائل ليبيا لها دور كبير جدا سواء كان في شرق ليبيا وغربها وفي الجنوب، متسائلا كيف يتم ابعادهم وتأتي بمجموعة لها توجهات؟، موضحا أن هذه المجموعة منهم الكثير من يحمل الجنسية الأمريكية أكثر من الليبيين الموجدين بالبلاد .

وطالب البدري بعدم وجود من يحمل جنسية آخري في الحوار الليبي، مؤكدا أنه إذا سقطت ليبيا في أيدي الإرهاب فستسقطت أوروبا ولن يكون هناك استقرار.

وأكد البدري أن صعوبة الأزمة الليبية في التدخلات الخارجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24