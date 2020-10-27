لجنة الطوارئ غريان تتفق مع شركة ليبيا نفط لتزويد المخابز بالوقود

أعلنت لجنة الطوارئ في بلدية غريان اتفاقها مع شركة ليبيا نفط، على تزويد المخابز بوقود الديزل، على أن يتقدم صاحب المخبز بطلب كتابي لجهاز الحرس البلدي غريان يتعهد فيه بالتزامه باللوائح والنصوص القانونية الخاصة ببيع الرغيف.

ويشترط توفير الخبز للمواطن داخل حدود البلدية، بحيث يكون وزن الرغيف 100 غرام، وأن يكون ثمن كل 8 أرغفة دينارا واحدا، حسب بيان اللجنة.

هذا و رفضت اللجنة طلب نقابة المخابز المتمثل في تزويدها بالدقيق المدعوم ووقود الديزل، وأن تكتفي المخابز ببيع 5 أرغفة فقط بسعر دينار واحد، ويكون وزن الرغيف 100 غرام.

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