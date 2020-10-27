أمين عام مجلس الوزراء يطلع على مشاريع هيئة المعلومات

اطلع أمین عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاھر عامر، على الخطط والمشاریع الإستراتیجیة الوطنیة التطویریة القائمة والمستقبلیة التي تقوم بھا الھیئة العامة للمعلومات في سبیل النھوض بقطاع المعلومات والأھداف المرجوة منھا.

جاء ذلك خلال زیارة قام بها عامر إلى مقر فرع الھیئة بمنطقة رأس حسن الیوم الثلاثاء التقى خلالها رئیس لجنة إدارة الھیئة عبدالرؤوف علي البیباص، وأعضاء لجنة الإدارة واللجنة العلمیة الاستشاریة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والمشاریع.

وأكد عامر أن الھیئة تعد أحد أھم الركائز المھمة لدعم دیوان مجلس الوزراء وآلیة صنع القرار لما لھا من أھمیة في توفیر المعلومة الدقیقة، مبرزاً حرصه على متابعة ما یحدث في الھیئة من تطور وما تقوم به من نشاطات في سبیل النھوض بقطاع المعلومات.

من جهته، أكد رئیس لجنة إدارة الھیئة أنها ستعمل ما بوسعھا من خلال التنسیق والشراكة مع مؤسسات الدولة كافة لتطویر قطاع المعلومات، والاستفادة من المشاریع الوطنیة التي تنفذھا بما یلبي الطموحات والتوجھات الوطنیة في مجال المعلوماتیة.

وجرى خلال اللقاء عرض أھم المشاریع التي تنفذھا الھیئة ومنھا مشروع إعداد دلیل المؤشرات الوطنیة، ومشروع تدقیق ومراجعة وإدراة قاعدة البیانات الوطنیة، ومشروع نشر وتعزیز ثقافة التبادل البیني للبیانات وفق رؤیة إستراتیجیة التنمیة2030 ،وجمیعھا مشاریع أحرزت الھیئة فیھا تقدماً كبیراً، فضلاً عن عرض خطة عمل الھیئة المستقبلیة فیما یتعلق بمشروع إعداد السیاسة الوطنیة للمعلومات، والتي من شأنھا أن تسھم في تھیئة البیئة الملائمة لتعزیز مسیرة التحول الرقمي في لیبیا.

وأثناء الزیارة قام أمین عام مجلس الوزراء رفقة رئیس لجنة إدارة الھیئة بجولة داخل مركز مشاریع النظام الوطني للمعلومات، استمع خلالھا إلى شروح وافیة من قبل القائمین على ھذا المركز حول سیر العمل به.