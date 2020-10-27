مفوضية اللاجئين: الإفراج عن 141 مهاجر بليبيا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها أمنت الإفراج عن 141 لاجئ في ليبيا كانوا محتجزين بمركز إيواء سوق الخميس على بعد 140 كلم شرق طرابلس.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها أمنت الأسبوع الماضي الإفراج عن 141 لاجئاً من الرجال والنساء والأطفال بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة والذين كانوا مهتجزون في مركز إيواء سوق الخميس.

وبينت المفوضية أنه تم نقل اللاجئين إلى طرابلس حيث قدمت لهم المفوضية مواد الإغاثة الأساسية والمساعدات الغذائية والفحوصات الطبية.