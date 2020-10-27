عاصفة قوية تضرب ميناء طرابلس البحري

تسببت عاصفة قوية تعرض لها ميناء طرابلس البحري، مساء الثلاثاء، في سقوط حاويات في الساحات وكذلك حوض الميناء أثناء عملية الشحن، إضافة إلى تقطع حبال ربط عديد السفن الراسية بالميناء.

وأعلنت مصلحة الموانئ والنقل البحري، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العاصفة تسببت كذلك في جنوح إحدى سفن الحاويات «ليدي حلوم» المتواجدة بمنطقة المخطاف وملاصقتها لحاجز الأمواج، مشيرة إلى حالة استنفار بالأقسام التابعة لفرع الشركة بالميناء حاليًا.

وضربت عاصفة فجائية، مساء الثلاثاء، عددًا من أحياء العاصمة طرابلس مصحوبة بالأمطار؛ ما تسبب باقتلاع أشجار النخيل وسقوطها على الطرق العامة وإلحاق أضرار بممتلكات عدد من المواطنين الخاصة.

– عاصفة فجائية تضرب عددا من أحياء طرابلس

وناشد مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطريق العام إثر نزول الأمطار على العاصمة، متمنيًا السلامة للجميع، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة، كما حذر من رياح شمالية غربية قوية مساء اليوم تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وناشدت هيئة السلامة الوطنية المواطنين إزالة كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المنازل، وعدم ترك الأطفال بمفردهم خارج المنزل.



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