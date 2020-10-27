لافروف وأوغلو يبحثان هاتفيا تطورات الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، هاتفيا مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، تطورات الأزمة الليبية واتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وكان لافروف قد أعلن ، أمس الاثنين، أن روسيا تعمل مع تركيا على تسوية النزاع في ليبيا وتحقيق الإصلاح السياسي، مضيفا أن هذه التسوية تتم بالرغم من وجود اختلاف خطير في سياسة روسيا وتركيا لعدد من المسائل الإقليمية، لافتا إلى أن عدد من الخبراء الروس والأتراك يساهمون في جهود المصالحة بين طرفي النزاع الليبي، معتبرا أنه من خلال تضافر جهود البلدين تم وقف إطلاق النار وكذلك إعادة إنتاج النفط.

وأكد لافروف أن روسيا تواصل العمل على سد الفجوة في المواقف التفاوضية لطرفي الصراع بهدف إطلاق إصلاح سياسي على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج مؤتمر برلين

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24