«عقوب» يحذر مديري المستشفيات من أي تقصير في صرف مستلزمات التشغيل والأدوية

وجه وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب تحذيرا إلى مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، والمراكز الطبية والقروية، من أي تقصير أو تهاون في صرف مستلزمات التشغيل والأدوية والتجهيزات الطبية والمعدات اللازمة.

وأكد «عقوب»، في بيان نشر على صفحة الوزارة الرسمية بفيسوك، على توفير الاحتياجات اللازمة لتسيير الأعمال في المستشفيات والمراكز، من مستلزمات تشغيل وأدوية وتجهيزات طبية ومعدات.

ودعا عقوب، إلى صرف مخصصات الباب الثاني، المقدمة لهم من وزارة المالية والتخطيط، في البنود المخصصة لها، وتسديد الالتزامات المترتبة على المرافق التابعة لهم.

وحذر البيان من أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو تهاون في صرف هذه المخصصات ضد المخالفين، وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.