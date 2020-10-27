شركة الكهرباء: إنشاء المباني قرب مسارات الخطوط يعيق أعمال الصيانة

أعربت الشركة العامة للكهرباء عن استيائها من إنشاء المباني والأسوار بالقرب من مسارات خطوط نقل الطاقة بما يعيق أعمال الصيانة ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي ويتسبب في خسائر بشرية ومادية للشركة.

وناشدت الشركة المواطنين الالتزام بالمسافات القانونية المحددة عند القيام بأعمال البناء أو التوسع فيها والتي تقدر بـ30 مترا عن يمين ويسار مركز البرج الأرضي لخطوط النقل ذوات الجهود المختلفة، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة أهلهم وأداء الشبكة العامة، وحتى تتمكن الفرق من الدخول إلى المواقع التي تحتاج للصيانة دون عوائق .

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