ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بني وليد |

27 October, 2020

أعلنت الطوارئ الصحية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد ،مساء الثلاثاء ،عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد ،وقد تم تحويل أحدهما لمقر العزل ببلدية بطرابلس والأخرى بالعزل ببلدية مصراتة لتدهور الوضع الصحي لهم خصوصا وأنهم كبار سن ولديهم أمراض مزمنة.

هذا و حذرت الطوارئ الصحية ،بأن الوضع الوبائي بالمدينة دخل مرحلة خطيرة جدا وان نتائج التجمعات والمناسبات الإجتماعية ستكون وخيمة على المدينة وتطالب من جميع الجهات تحمل المسؤلية تجاه المدينة وخصوصا اللجان المشكلة من المجلس البلدي كون المرحلة تضامنية وتتطلب الجميع كلا حسب تخصصه.