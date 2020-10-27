المشير حفتر يستقبل ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، وفد القيادة العامة من أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) المشاركين في اجتماعات اللجنة التي عقدت خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وقالت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء المشير خليفة حفتر مع ممثلي القيادة العامة في اللجنة العسكرية جاء «للاطلاع على كل ما تم خلال جلسات الحوار» التي عقدت على مدى خمسة أيام.

ومثل القيادة العامة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة كل من آمر الكلية العسكرية في توكرة اللواء امراجع العمامي، والمدعي العام العسكري، اللواء فرج الصوصاع، ومدير مكتب القائد العام، اللواء خيري التميمي، ورئيس أركان قوات الدفاع الجوي، اللواء الهادي الفلاح، وآمر الحسابات العسكرية، اللواء عطية الشريف.

– نص اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.. إخلاء خطوط التماس وتشكيل قوة عسكرية مشتركة

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، يوم الجمعة، اتفاق طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم ضباط ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة على وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، 12 بندا، أبرزها اتفاق طرفي اللجنة على إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في كل مناطق البلاد.

ولقي التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا بينما جاء الترحيب المحلي مشوب بالحذر، في حين شكك الرئاسي التركي، رجب طيب إردوغان بالاتفاق كونه لم يوقع من قبل ممثلين رفيعي المستوى على حد وصفه.

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