الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: مجلس الدولة يرفض اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بناء على أوامر أسيادهم تركيا وقطر

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الثلاثاء، البيان الصادر عن ما يعرف بمجلس الدولة برفض اتفاق وقف إطلاق النار بناء على رفض ما أسماتهم بأسيادهم تركيا وقطر للاتفاق.

كما استنكرت اللجنة في بيان لها، خرق الاتفاق من قبل حكومة الوفاق غير المعتمدة من خلال التوقيع مع دويلة قطر.

وأكدت اللجنة على عدم الجلوس مع المدعو “خالد المشري” وجماعته الإسلامية المصنفة إرهابيًا من قبل مجلس النواب ، بحسب البيان.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي والبعثة الأممية بتحمل المسؤولية في لجم جماعة الإخوان المسلمين ومليشياتهم.

كما دعت اللجنة الجيش إلى الضرب بيد من حديد على مليشيات الإرهاب وإخراجهم بقوة السلاح لتخليص البلاد من هيمنتهم على مفاصل الدولة في حالة تقاعس المجتمع الدولي عن ذلك.

وثمنت اللجنة حرص الجيش على حقن الدماء وفي نفس الوقت رفع راية الحرب على الإرهاب ومليشيات التطرف والإنجاز الكبير الذي حققه بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مقابل خروج تركيا والمرتزقة وحل المليشيات.

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