لجنة الدفاع: نستنكر خرق اتفاق جنيف من قبل حكومة الوفاق ومجلس الدولة

أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن استنكارها للبيان الصادر عن مجلس الدولة، الرافض لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد، وكذلك خرق الاتفاق من قبل حكومة الوفاق بالتوقيع مع دولة قطر.

اللجنة أكدت في بيان لها على عدم الجلوس مع رئيس مجلس الدولة وجماعته التي وصفتها بالإرهابية، مطالبة المجتمع الدولي والبعثة الدولية بضرورة تحمل المسؤولية في لجم جماعة الإخوان وميليشياتها، بحسب البيان.

لجنة الدفاع والأمن القومي ثمنت حرص القوات المسلحة على حقن دماء الليبيين والإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مقابل خروج تركيا والمرتزقة وحل الميليشيات.

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