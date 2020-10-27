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لجنة الدفاع: نستنكر خرق اتفاق جنيف من قبل حكومة الوفاق ومجلس الدولة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن استنكارها للبيان الصادر عن مجلس الدولة، الرافض لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد، وكذلك خرق الاتفاق من قبل حكومة الوفاق بالتوقيع مع دولة قطر.

اللجنة أكدت في بيان لها على عدم الجلوس مع رئيس مجلس الدولة وجماعته التي وصفتها بالإرهابية، مطالبة المجتمع الدولي والبعثة الدولية بضرورة تحمل المسؤولية في لجم جماعة الإخوان وميليشياتها، بحسب البيان.

لجنة الدفاع والأمن القومي ثمنت حرص القوات المسلحة على حقن دماء الليبيين والإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مقابل خروج تركيا والمرتزقة وحل الميليشيات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • اى اتفاق بدون موافقة البرلمان فهو والعدم سواء غير ملزم لاحد ويمسحوا به مؤخرة موزه ويشمه باشاغا .
    بعد وقف اطلاق النار عند الخط الاحمر بامر السيسى وتثبيته بامر مجلس الامن نرى كلاب موزه واردوغان فى خبر كان فتحولوا الى حمير امام الاسد السيسى وينطبق عليهم قوله تعالى :-
    كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ (51)

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