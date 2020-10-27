اللجنة الاستشارية تنعى وفاة أحد العناصر الطبية بعد إصابته بفيروس «كورونا»

نعت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا»، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد العناصر الطبية في مركز العزل متأثرا بإصابته بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أن عتيق زنقله الزوي مشرف الأوكسجين بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف ومشرف الأوكسجين بالمستشفى الميداني توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة ناعية الفقيد :«نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهل الفقيد الذي يشهد له الجميع بأعمال ومواقف خيرة في جائحة كورونا فما طلبناه يوما إلا ولبى طلبنا واحتياجنا حتى في أواخر الليل، فقدم نفسه في سبيل إنقاذ أرواح الناس وأصيب بهذا الوباء في برج الأمل بمركز بنغازي الطبي».

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين، منها 399 حالة في طرابلس وحدها.