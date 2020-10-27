العقوري يعقد اجتماعا تشاوريا مع ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني

عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعضو لجنة الحوار في المغرب المشكلة من قبل مجلس النواب يوسف العقوري، اجتماعا تشاوريا مع ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني بمدينة بنغازي، حيث تناول الاجتماع آخر التطورات السياسية و جولات الحوار بمدينة بوزنيقة في المملكة المغربية.

وأكد العقوري أهمية هذه الاجتماعات انطلاقا من حرص مجلس النواب على مبدأ الشفافية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في العملية السياسية ، مشددا على أهمية أن تتواصل هذه الاجتماعات والحوارات من أجل الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول الحوار السياسي الجاري.

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