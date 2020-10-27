وفاة عضو المؤتمر الوطني السابق جمعة السايح إثر اصابته بكورونا

ليبيا – توفي جمعة السايح رجل الأعمال وعضو المؤتمر الوطني العام السابق عن دائرة العزيزية ( ورشفانة ) عن عمر ناهز 70 عامًا وهو من مواليد سنة 1950 .

وبحسب مصادر من قبيلة ورشفانة بينهم شقيق الراحل ، فقد أُصيب السايح بعدوى فيروس كورونا اسفرت عن تدهور حالته الصحية بعد بداية ظهور الأعراض عليه الأسبوع الماضي قبل ان يدخل العزل في مدينة بنغازي ويفارق الحياة متأثرًا بمضاعفات الإصابة .

جدير بالذكر أن السايح كان عضوًا في مجموعة كتلة (94 ) التي اختارت التنازل عن السلطة لمجلس النواب عقب انتخابات 2014 بعكس كتلة الاخوان المسلمين المتبلورة في العدالة والبناء والوفاء للشهداء التي تمسكت بالبقاء وتسببت بالانقسام وعادت على شكل ” مجلس الدولة ” .

وكان السايح قد غادر المنطقة الغربية عقب عملية فجر ليبيا وما تلاها من سيطرة للمجموعات المسلحة على العاصمة وقد استقر به المقام في مدينة بنغازي مع اسرته مخلفًا منزله وممتلكاته في طرابلس التي تعرضت للنهب والحرق سنة 2016 بسبب مواقفه المناهضة للإخوان المسلمين .

وللراحل مواقف معروفة داخل المؤتمر الوطني العام برفضه القوي للقرارات التي كانت تمررها الكتلة المؤدلجة ومن ضمنها خالد المشري منها قرار الحرب على بن وليد ودعم مليشيات الدروع وغرفة عمليات ثوار ليبيا المتطرفة والعزل السياسي .

المرصد – خاص

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