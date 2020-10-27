جنوح إحدى السفن في ميناء طرابلس بسبب العواصف

أخبار ليبيا24

أعلنت مصلحة الموانئ و النقل البحري اليوم الثلاثاء أن عاصفة قوية فى ميناء طرابلس البحري تسببت في جنوح إحدى سفن الحاويات (ليدي حلوم) المتواجدة بمنطقة المخطاف.

وأكدت المصلحة عبر حسابها على “فيسبوك” أن السفينة ولازالت ملاصقة لحاجز الامواج وحالة استنفار في الأقسام التابعة لفرع الشركة بالميناء.

وأشارت مصلحة الموانيء إلى أن العاصفة تسببت في سقوط حاويات فى الساحات وكذلك سقوط حاويات فارغة فى حوض الميناء أثناء عملية شحنها.

وأضافت مصلحة الموانيء أن العاصفة تسببت كذلك في تقطع حبال ربط (شيمة) لعدد من السفن الراسية في الميناء، ماتسبب في جنوح إحداها.

وكان رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا لأضرار جسيمة تسببت فيها العواصف في العاصمة طرابلس وسقوط حبات البرد بحجم كبير جدًا تسبب في تحطيم زجاج السيارات.