ويليامز: نسعى للوصول إلى أرضية ملائمة للدخول في العملية الانتخابية

قالت الممثلة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن الأمور العالقة كثيرة، ولذلك تم تصميم المسار السياسي على عدة جولات ومواضيع للمضي قدما في الوصول إلى أرضية ملائمة للدخول في العملية الانتخابية وإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأوضحت ويليامز في كلمتها الختامية للقاء الافتراضي أمس أن الغرفة الأولى لهذا المسار ستكون بتونس في التاسع من نوفمبر المقبل، وستركز هذه الجولة على سبل وآليات ومعايير توحيد السلطة التنفيذية، ثم تتبع هذه المرحلة بعد إنجازها خريطة طريق سيتم وضعها بالتشارك مع الليبيين، تهدف للوصول إلى تحسين الخدمات للمواطن والبدء بالتحضير للانتخابات المقبلة، على أرضية دستورية صلبة تؤدي إلى إيجاد شرعية وهيكلية دائمة للعملية السياسية في ليبيا.

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