افتتاح مركز الدم بمستشفى “المقريف” في اجدابيا

بعد طول انتظار، تم في مستشفى الشهيد امحمد المقريف افتتاح مقر مركز قسم الدم بعد إجراء عملية التطوير والصيانة اللازمة وتوفير الأجهزة.

وذكر مسؤولو المستشفى أن افتتاح مقر مركز قسم الدم جاء بعد فترة ليست بالقصيرة تم خلالها إجراء عمليات تطوير كبيرة.

وشهد مستشفى المقريف وما يزال يشهد أعمال تطوير وصيانة لعدد من الأقسام الطبية من قبل إحدى الشركات المحلية التي كلفتها القيادة العامة للجيش الوطني بالمهمة من أجل رفع الكفاءة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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