انعقاد المؤتمر السنوي لمفوضية مرزق للكشافة والمرشدات

انعقد في منطقة جيزاو- إحدى مناطق بلدية مرزق- المؤتمر السنوي لمفوضية مرزق للكشافة والمرشدات بحضور لفيف من مسؤولي الكشافة في المدينة لمناقشة عدة قضايا تتعلق بالإطار الفني.

وحضر المؤتمر الجهاز القيادي في المفوضية وقادة أفواج الكشافة والمرشدات وأعضاء المكاتب التنفيذية وقادة الفرق ومفوضو الحلقات الكشفية في بلديات تراغن ومرزق ووادي عتبة والشرقية والقطرون.

وينعقد هذا المؤتمر سنوياً ويخصص دائماً لوضع الخطة السنوية وأهم الصعوبات التي تواجه العمل الكشفي وفي ختامه تم تكريم فوج أم الأرانب باعتباره فوجاً مميزاً لهذا العام وفق معايير المفوضية.

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