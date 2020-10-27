اجتماع موسع لرؤساء أقسام التواصل والإعلام بمراقبات التعليم

عقد مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم المفوضة عبد العزيز عيسى اليوم، اجتماعا موسعا ضم رؤساء أقسام التواصل والإعلام بخمس وثلاثين مراقبة تعليمية في البلاد.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بقاعة اجتماعات الوزارة في طرابلس إلى العديد من الملفات والمواضيع المهمة، أبرزها خطة التغطية الإعلامية لامتحانات الشهادة الثانوية، التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل، بالإضافة إلى استعراض آليات تفعيل العمل بأقسام التواصل والإعلام.

كما تم التأكيد على أهمية التواصل بشكل يومي، وإبراز جهود الوزارة وما وفرته من مستلزمات وقائية لمجابهة فيروس كورونا حرصا على سلامة الطلاب.

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