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استعدادات لاحتفالات المولد النبوي الشريف في مصراتة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت الاستعدادات في مدينة مصراتة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، من خلال إقامة الخيام التي يبيع أصحابها الألعاب للأطفال في أجواء مفرحة.

ويشكو باعة الألعاب من قلة الزبائن بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا والتي أدت إلى تقليص هامش الربح بسبب ساعات الحظر وقلة ارتياد الناس للأسواق.

ولم تمنع ظروف جائحة كورونا التي ضربت ليبيا من أقصاها إلى أقصاها شباب مدينة مصراتة من ممارسة تجارتهم التي تعودوا عليها كل عام وهم يستقبلون المولد النبوي الشريف.

يشار إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف يعتبر من المناسبات المحببة لليبيين، ويرافقها طقوس خاصة للكبار والصغار أورثها جيل إلى آخر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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