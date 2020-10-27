وزير الخارجية المصري يصل روسيا لبحث الأوضاع في ليبيا

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء اليوم الثلاثاء، إلى موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول القضايا الإقليمية التي تهم الدولتيّن، وخاصة الأوضاع في ليبيا.

وشارك ‏الوزير شكري فور وصوله إلى موسكو في الاجتماع الافتراضي الخاص بسد النهضة برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ومشاركة وزراء الخارجية والري في كل من السودان واثيوبيا.

وتشمل مباحثات وزير الخارجية المصري مع المسؤولين الروس العلاقات الثنائية بين البلديّن والتنسيق حول أهم القضايا الإقليمية التي تهم الدولتيّن، وكذلك الأوضاع في سوريا، فضلاً عن الموقف ‏على الساحة اليمنية، وكذا في لبنان الشقيق.

وأكد شكري أن مصر تدعو للتنسيق مع الأطراف المؤثرة على الساحة الإقليمية سعياً لتحقيق الاستقرار في المنطقة والخروج من حالة التأزم الممتدة منذ فترة.