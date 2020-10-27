تواصل التنديدات بقائمة البعثة الأممية المشاركة في الحوار السياسي في تونس

قائمة الأشخاص التي أصدرتها البعثة الأممية وأعلنت عنها للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الذي سيقام في تونس يوم التاسع من نوفمبر القادم مازالت تقابل بردود الأفعال الرافضة لها، حيث تم التأكيد على رفض الحوار الذي ستشارك فيه عدد من الأسماء الجدلية المذكورة في القائمة مع رفض مخرجاته.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
“مجلس الأمن” يدعو الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتهم وتنفيذ اتفاق (5+5) بالكامل
تم النشر منذُ 19 ثانية
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
عاجل // بلومبيرغ: تم التوصل إلى اتفاق تقوم بموجبه حكومة الوفاق غير المعتمدة بالإفراج عن الباحثين الروسيين المعتقلين لدى مليشيا الردع
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
«صحة الوفاق» تنعى استشاري ومؤسس وحدة جراحة الأطفال بمستشفى صبراتة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
القبلاوي: اتفاقيتنا مع قطر لا تتعارض مع اتفاق جنيف
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك