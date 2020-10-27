تواصل التنديدات بقائمة البعثة الأممية المشاركة في الحوار السياسي في تونس

قائمة الأشخاص التي أصدرتها البعثة الأممية وأعلنت عنها للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الذي سيقام في تونس يوم التاسع من نوفمبر القادم مازالت تقابل بردود الأفعال الرافضة لها، حيث تم التأكيد على رفض الحوار الذي ستشارك فيه عدد من الأسماء الجدلية المذكورة في القائمة مع رفض مخرجاته.

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