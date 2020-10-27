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لضمان حقوقهن.. حصر المتزوجات من غير الليبيين بالجفرة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية ببلدية الجفرة الكائن في مدينة هون، بدء عملية حصر النساء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين والليبيات المطلقات والأرامل مع أبنائهن واللاتي لا يتقاضين مرتبات من الدولة.

وأشار القيمون على عملية الحصر إلى أنه ومنذ سنوات عديدة تبذل الجهود الحثيثة التي كللت أخيراً بالنجاح في ضمان حق الليبيات المتزوجات من غير الليبيين لهن ولأبنائهن الذين يحملون جنسيات آبائهم غير الليبية.

كما بدأت الإجراءات بضمان حق الليبيات المطلقات أو الأرامل أو اللواتي هجرهن أزواجهن في ظروف غامضة ولا يتقاضين رواتب من الدولة مع علاوة الأبناء، حيث بدأ مكتب الشؤون الاجتماعية ببلدية الجفرة إجراءاته بهذا الخصوص حيث يقوم موظفو المكتب بحصر واستقبال ملفات المعنيات بهذا الأمر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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