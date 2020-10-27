ديوان المحاسبة بطرابلس يحقق مع ” الفلاح” في واقعة تشغيل وحدات بمحطتي الخمس والزاوية قد تسبب كارثة

أعلن ديوان المحاسبة التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، عن فتح تحقيق بشأن تشغيل وحدات غازية بمحطتي الخمس والزاوية، رغم التحذيرات والتنبيهات السابقة بعدم تشغيلها، نظرا لوجود خطورة على الشبكة العامة جراء هذا التشغيل .

وأوضح الديوان، في خطاب موجه من وكيل ديوان المحاسبة علاء الدين منصور المسلاتي، إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، أن تشغيل الوحدات تم عن طريق مدير عام الشركة ابراهيم الفلاح، مشيرا إلى أنه تجاهل كل التقارير الفنية الخاصة بالتشغيل، مما ينذر بكارثة ستحدث في المحطتين المذكورتين قد تتسبب في انهيار الشبكة بالكامل .

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