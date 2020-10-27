شاهد.. كارثة إنسانية جديدة بإحدى مصحات طرابلس

قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية بقسم الرقابة الداخلية طرابلس رفقة نقطة الحرس البلدي بالمركز في جولة رقابية تفتيشية استهدفت مصحة المواساة للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية و القياسية ومن خلاله سجل الآتي :
– وجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية داخل مخزن المصحة
– وجود مستلزمات طبية في قسم الإسعاف منتهية الصلاحية
– حجرة التعقيم غير مطابقة للمواصفات الصحية من حيث النظافة العامة
– وجود أدوات جراحية متهالكة داخل غرفة العمليات
– غرفة العلاج الطبيعي غير مطابقة للاشتراطات الصحية من حيث الاضاءة و التهوية
– وجود أدوات ومعدات طبية متهالكة داخل صالة العلاج الطبيعي
– النظافة داخل المختبر غير جيدة مع وجود أجهزة متهالكة وظاهر عليها آثار الصدأ
– غرفة العناية غير نظيفة ولا تتطابق مع المعايير الصحية
– الترخيص التجاري منتهي الصلاحية
– أُذونات المزاولة غير موجودة لدى العناصر الطبية والطبية المساعدة لدى البعض منهم
– لا يوجد ترخيص طبي للمصحة أثناء الزيارة
– وجود عناصر طبية وافدة لا توجد أُذونات مزاولة لها
– مخزون الأغذية غير مطابق للاشتراطات الصحية والقياسية من حيث النظافة والترتيب
– وجود أغذية لا توجد بها بيانات توضيحية (تاريخ الانتاج والانتهاء)
– وجود مواد غذائية تحتاج للتبريد خارج الثلاجة ووجود أغذية منتهية الصلاحية
– أدوات الطبخ داخل المطبخ متهالكة وغير صالحة للاستعمال
– تم إحالة تقرير مفتشي الرقابة للنيابة العامة وتم إقفالها من قبل الأجهزة الضبطية الحرس البلدي
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