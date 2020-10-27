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شاهد.. كارثة إنسانية جديدة بإحدى مصحات طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية بقسم الرقابة الداخلية طرابلس رفقة نقطة الحرس البلدي بالمركز في جولة رقابية تفتيشية استهدفت مصحة المواساة للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية و القياسية ومن خلاله سجل الآتي :

– وجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية داخل مخزن المصحة

– وجود مستلزمات طبية في قسم الإسعاف منتهية الصلاحية

– حجرة التعقيم غير مطابقة للمواصفات الصحية من حيث النظافة العامة

– وجود أدوات جراحية متهالكة داخل غرفة العمليات

– غرفة العلاج الطبيعي غير مطابقة للاشتراطات الصحية من حيث الاضاءة و التهوية

– وجود أدوات ومعدات طبية متهالكة داخل صالة العلاج الطبيعي

– النظافة داخل المختبر غير جيدة مع وجود أجهزة متهالكة وظاهر عليها آثار الصدأ

– غرفة العناية غير نظيفة ولا تتطابق مع المعايير الصحية

– الترخيص التجاري منتهي الصلاحية

– أُذونات المزاولة غير موجودة لدى العناصر الطبية والطبية المساعدة لدى البعض منهم

– لا يوجد ترخيص طبي للمصحة أثناء الزيارة

– وجود عناصر طبية وافدة لا توجد أُذونات مزاولة لها

– مخزون الأغذية غير مطابق للاشتراطات الصحية والقياسية من حيث النظافة والترتيب

– وجود أغذية لا توجد بها بيانات توضيحية (تاريخ الانتاج والانتهاء)

– وجود مواد غذائية تحتاج للتبريد خارج الثلاجة ووجود أغذية منتهية الصلاحية

– أدوات الطبخ داخل المطبخ متهالكة وغير صالحة للاستعمال

– تم إحالة تقرير مفتشي الرقابة للنيابة العامة وتم إقفالها من قبل الأجهزة الضبطية الحرس البلدي

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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