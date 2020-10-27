مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: الإفراج عن 141 لاجئاً من مركز إيواء سوق الخميس

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، أنها أمنت الأسبوع الماضي الإفراج عن 141 لاجئاً من الرجال والنساء والأطفال بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة.

وقالت المفوضية في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنهم كانوا محتجزين في مركز إيواء سوق الخميس الذي يبعد 140 كلم شرق طرابلس، لافتة إلى أن بعضهم كان محتجز لمدة تجاوزت العام.

وأضافت المفوضية أنه تم نقل اللاجئين إلى طرابلس، مشيرة إلى أنها قدمت لهم مواد الإغاثة الأساسية والمساعدات الغذائية والفحوصات الطبية.

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