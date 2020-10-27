ويليامز: هناك رغبة واضحة ومباشرة لإجراء الانتخابات الليبية في أسرع إطار زمني

قالت رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع تشمل المحادثات السياسية المقبلة في ليبيا موعد الانتخابات العامة في البلاد.

وأشارت ويليامز ويليامز في تصريحات صحفية إلى أن هناك رغبة واضحة ومباشرة لإجراء انتخابات في أسرع إطار زمني ممكن، أيا كانت السلطة التنفيذية التي تتفق الأطراف الليبية عليها، فإنها تحتاج إلى التركيز على التحضير للانتخابات، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يكون هناك موعد محدد للانتخابات عقب المحادثات المقبلة.

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