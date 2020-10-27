“الثني” يبحث أبرز المشاكل والعراقيل في أجدابيا مع وفد من حكماء وأعيان البلدية

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وفدا من أعيان وحكماء بلدية أجدابيا، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس عبدالله المغربي، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي.
ونقل الوفد لـ”الثني” صورة عن أبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه البلدية، وناقش الاجتماع سير العمل في البلدية، والمشروعات الخدمية التي تنفذها الحكومة لصالح عدد من القطاعات بالبلدية؛ بما يخدم المواطن والصالح العام.
وبحث الاجتماع نسب الإنجاز في كافة المشروعات، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه بعض المشروعات المتعثرة.
وفي هذا الصدد، أكد “الثني” للوفد أن الحكومة لم تتلق أموالا للدفعات النقدية لكافة المشروعات منذ نحو عام، لافتا إلى اعتماد قانون الميزانية للعام الحالي، دون تسييل كافة بنود هذه الميزانية.
كما أكد “الثني” أن استكمال كافة المشاريع أو فتح مشاريع أخرى مرهون بتسييل بنود الميزانية العامة للحكومة من قبل مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح “الثني” أن انعدام الإيرادات المالية للحكومة في ظل سيطرة السلطات الموازية على النفط هو الذي فاقم الأوضاع في مشروعات الحكومة، مشددا على أن الحكومة تنفذ هذه المشروعات على قدم المساواة بين كافة البلديات الخاضعة لسيطرتها.
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