“الثني” يبحث أبرز المشاكل والعراقيل في أجدابيا مع وفد من حكماء وأعيان البلدية

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وفدا من أعيان وحكماء بلدية أجدابيا، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس عبدالله المغربي، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

ونقل الوفد لـ”الثني” صورة عن أبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه البلدية، وناقش الاجتماع سير العمل في البلدية، والمشروعات الخدمية التي تنفذها الحكومة لصالح عدد من القطاعات بالبلدية؛ بما يخدم المواطن والصالح العام.

وبحث الاجتماع نسب الإنجاز في كافة المشروعات، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه بعض المشروعات المتعثرة.

وفي هذا الصدد، أكد “الثني” للوفد أن الحكومة لم تتلق أموالا للدفعات النقدية لكافة المشروعات منذ نحو عام، لافتا إلى اعتماد قانون الميزانية للعام الحالي، دون تسييل كافة بنود هذه الميزانية.

كما أكد “الثني” أن استكمال كافة المشاريع أو فتح مشاريع أخرى مرهون بتسييل بنود الميزانية العامة للحكومة من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح “الثني” أن انعدام الإيرادات المالية للحكومة في ظل سيطرة السلطات الموازية على النفط هو الذي فاقم الأوضاع في مشروعات الحكومة، مشددا على أن الحكومة تنفذ هذه المشروعات على قدم المساواة بين كافة البلديات الخاضعة لسيطرتها.