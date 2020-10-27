جسد “جميلة”.. بين مطرقة المرض وسندان مشقة الحياة

تعيش الشابة “جميلة المهدي” وسط عائلتها في إحدى الأحياء الشعبية بمدينة أوباري مع مرض جعلها تصارع من أجل البقاء أمام تحديات المعيشة الصعبة، وهي تعاني المرض المعروف بحساسية المعدة أو مرض “السلياك”، الذي أصاب جهازها الهضمي منذ نعومة أظفارها.

وتقول والدة “جميلة”، لقناة “218”، إن المستشفيات المحلية عجزت عن علاج ابنتها، إلا بتتبع دواء وغذاء خاص بالكاد يبقي على معدتها مستقرة، غير أن عائلة جميلة عجزت هي الأخرى عن توفير المال لشراء متطلباتها اليومية من غذاء خاص وأدوية باهظة.

وظلت الوالدة تلازم ابنتها في البيت حتى تراقب حالتها الصحية، وفي كل ستة أشهر تخضع الابنة لإجراء فحوصات طبية في وضع صعب أفقد الفتاة طموحها التعليمي وبات جسمها النحيل بين مطرقة مشقة الحياة وسندان الضغوطات النفسية.

وناشدت أسرة الفتاة، أهل الخير والإحسان الوقوف مع حالتها لتتمكن من توفير الدواء والغذاء وسط ظروف صعبة تضاف إلى معاناتهم المعيشية.

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