حلقة نقاش في البيضاء حول المواطنة والهوية والقيادة

أقيم في قاعة المركز الإعلامي والثقافي بمدينة البيضاء، الإثنين، فعاليات حلقة نقاش بعنوان المواطنة الفاعلة والهوية والقيادة.

وتأتي هذه الحلقة الحوارية في مرحلة ثانية من مراحل مشروع “مواطنون فاعلون”، الذي ترعاه المنظمة الليبية للتنمية، بالتعاون مع منظمة “أكتد” الفرنسية والمنظمة العالمية لشؤون اللاجئين.

وشهدت الحلقة مشاركة واسعة من العديد من النشطاء والحقوقيين في مدينة البيضاء وتركزت النقاشات على العديد من المواضيع التي كان من أبرزها المواطنة والقيادة وملامح التنوع الثقافي ومآلاته.

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