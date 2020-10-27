وفاة جمعة السايح عضو المؤتمر الوطني السابق إثر إصابته بكورونا

توفي جمعة السايح عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن دائرة العزيزية عن عمر ناهز 70 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأُصيب السايح بفيروس كورونا والتي أسفرت عن تدهور حالته الصحية بعد بداية ظهور الأعراض عليه الأسبوع الماضي قبل ان يدخل العزل في مدينة بنغازي ويفارق الحياة متأثرًا بمضاعفات الإصابة.

وكان السايح عضوا في مجموعة كتلة (94) التي اختارت التنازل عن السلطة لمجلس النواب عقب انتخابات 2014 بعكس كتلة الإخوان المسلمين الممثلة في حزب العدالة والبناء التي تمسكت بالبقاء وتسببت بالانقسام وعادت على شكل ”مجلس الدولة الاستشاري” .