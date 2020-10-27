حملة في تاجوراء تحث على الفحص المبكر لسرطان الثدي

التأم ملتقى في مدينة تاجوراء بتنظيم الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان، تحت شعار “الحملة الوردية”، وتضمن حملة توعوية حول سرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر عن المرض واستهدفت مجموعة من النساء من كل مناطق ليبيا.

وجاءت الحملة بالتزامن مع شهر “أكتوبر الوردي” وهي مبادرة عالمية بدأ العمل بها على المستوى الدولي في أكتوبر 2006 حيث تقوم مواقع حول العالم باتخاذ اللون الزهري أو الوردي شعارا لها من أجل التوعية من مخاطر سرطان الثدي، كما يتم عمل حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض.

وعقدت الحملة مع التزام كل الحاضرين بالإجراءات الصحية والاحترازية اللازمة لتجنب التقاط عدوى فيروس كورونا.

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